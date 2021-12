Sidste chance for at gå i byen endte med flere anholdelser

Torsdag var sidste chance for at gå i byen midt om natten i år pga. nye restriktioner, og det endte for flere personers vedkommende med en anholdelse - endda på samme beværtning.

En dørmand på en bar på Middelgade i Randers C kontaktede natten til fredag kl. 00.01 politiet, efter han havde tilbageholdt en 18-årig mand, som havde spyttet på ham, efter han havde fået at vide, at han var for fuld til at komme ind. Betjentene anholdt den 18-årige, der blev sigtet for vold.

Kanp tre timer senere skabte en 25-årig mand uro på samme bar, og da han skulle smides ud, slog han ifølge dørmændene ud efter den ene af dem. Han blev derfor tilbageholdt, og da politiet kom frem, blev den 25-årig sigtet efter restaurationsloven.

En 26-årig ven til den 25-årige opførte sig aggressivt og adlød ikke politiets anvisninger, og han blev derfor anholdt og sigtet for at forstyrre den offentlige orden. Den 26-årige havde en mindre mængde kokain på sig og blev derfor også sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer.

En time senere, kl. 3.45, blev endnu en mand anholdt på samme sted. Denne gang var det en 24-årig mand, som kom med flere nedladende kommentarer til en patrulje, som han også gav en ”fuckfinger”. Han blev sigtet for at forstyrre den offentlige orden.