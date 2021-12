29-årig sigtet for at true betjent

Hvis du vil vide mere om Randers Lær os at kende – her er JP Randers’ mission.

Et møbelkast endte i sidste ende med at koste en 29-årig mand en sigtelse for at true politiet. Det fremgår af døgnrapporten fra Østjyllands Politi.

Torsdag aften modtog politiet en anmeldelse om, at en beboer i en lejlighed skabte utryghed ved bl.a. at kaste rundt med møblerne i sit hjem.

Da politiet ankom, kom han med nedladende bemærkninger og råbte af betjentene, hvilket kostede en anholdelse. Det lykkedes betjente at få ham i håndjern, selvom han gjorde kraftigt modstand.