Farvel til populær børnetøjsshop: Først lukkede den fysiske butik. Nu lukker webshoppen også

Hvis du vil vide mere om Randers Lær os at kende – her er JP Randers’ mission.

Kort nyhedsoverblik om morgenen – modtag nyhedsbrev.

Vigtigt lige nu? Få de seneste artikler fra JP Randers.

Børnetøjsbutikken Lillepot i Snaregade har haft et omskifteligt liv med flere ejere inden for de sidste fire år.

Sofie Dahlerup overtog butikken i oktober 2019, men allerede i maj 2021 lukkede hun den fysiske butik, grundet corona og et svigtende antal af kunder, for i stedet at satse på den voksende webshop. Nu får webshoppen også dødsstødet, men ifølge Sofie Dahlerup ikke på grund af manglende omsætning.