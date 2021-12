Politiet beder om hjælp: 19-årig mand efterlyses i Randers

Østjyllands Politi beder om hjælp til at finde en 19-årig mand, Frederik, der ikke er blevet set siden midt på natten til fredag. Det skriver politiet på Twitter.

Han beskrives som dansk, 178 cm høj, kraftig af bygning og med kort mellemblond hår.

Han er iført en sort hættetrøje og grå/sorte lærredsbukser.

Han har været i området omkring Rådhustorvet i Randers kl. 02.00, men derefter er det usikkert, hvor han har bevæget sig hen.

Politiet vil meget gerne høre fra personer, der kan have set Frederik, eller som har en idé om, hvor han kan være, på tlf. 1-1-4.