Vaccineindsatsen skal styrkes, og derfor er det nu gjort muligt at få et vaccinestik mod covid-19 hos en række praktiserende læger.

I Randers Kommune kan du blive vaccineret hos 12 forskellige praktiserende læger, fremgår det på Region Midtjyllands hjemmeside.

Derudover kan du fortsat blive vaccineret på det faste vaccinationssted på Kirketerpsvej.

For at blive vaccineret ved en praktiserende læge, skal man bestille tid på forhånd. Ønsker du at bl