Hvem får indflydelse på hvad? Her er fordelingen af topposter i det nye byråd

Det nyvalgte byråd sætter sig i eftermiddag sammen for endeligt at underskrive konstitueringsaftalen, der bl.a. gør, at borgmester Torben Hansen (S) fortsætter på den post, han også har siddet på i den seneste byrådsperiode.

Men allerede nu kan JP Randers, der har set en liste over udvalgene, fortælle, hvordan de magtfulde udvalgsposter bliver fordelt efter nytår.

Torben Hansen fortsætter altså som borgmester. Claus Berggren (V) bliver 1. viceborgmester, og Mogens Nyholm (R) bliver 2. viceborgmester.

Økonomiudvalget

Formand: Torben Hansen (S)

Næstformand: Claus Berggren (V)

Plan- og Erhvervsudvalget (tidl. Udviklingsudvalget)

Formand: Claus Berggren (V)

Næstformand: Karen Lagoni (S)

Omsorgsudvalget

Formand: Ellen Petersen (S)

Skole- og Uddannelsesudvalget

Formand: Lise-Lotte Leervad Larsen (S)

Næstformand: Bo Ratz (K)

Børn- og Ungeudvalget

Formand: Steen Bundgaard (S)

Næstformand: Louise Høeg (V)

Landdistriktsudvalget

Formand: Anne Hjortshøj (S)

Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget

Formand: Louise Høeg (V)

Næstformand: Pia Moldt (S)

Miljø- og Teknikudvalget

Formand: Nick Zimmermann (DF)

Næstformand: Jens Peter Hansen (V)

Beskæftigelsesudvalget

Formand: Bo Vestergaard (K)

Næstformand: Jesper Gade (S)

Børne- og Familieudvalget

Formand: Mogens Nyholm (R)

Næstformand: Pia Moldt (S)

Socialudvalget

Formand: Rosa Lykke Yde (SF)

Randers Havn

Formand: Daniel Madié (K)

Næstformand: Anker Boje (S)

