Mens corona blusser op i samfundet igen, døjer mange tidligere coronasmittede med alvorlige senfølger, herunder lugte- og smagsforstyrrelser, fra første og anden bølge af covid-19. Nogle har allerede fundet vej til øre-, næse- og halslægerne for at få hjælp til at træne sanserne tilbage, og nu skal et forskningsprojekt, som Øre-, næse- og halslægerne Tronholmen deltager i sammen med en række andre speciallæger og forskere, hjælpe patienterne på endnu bedre vis.