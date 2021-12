Flere aflysninger kan blive »en stor økonomisk hæmsko« hos lokal restauratør

Hvis du vil vide mere om Randers Lær os at kende – her er JP Randers’ mission.

Statsministeriet har indkaldt til pressemøde om coronasituationen i aften klokken 18.30.

I et Facebookopslag skrev statsminister Mette Frederiksen tirsdag, at »lige nu følger vi udviklingen med corona helt tæt. Det ser igen bekymrende ud. Smitten er høj, og der er mange indlagte på landets hospitaler. Dertil kommer den nye variant, Omikron, som spreder sig uhyggeligt hurtigt.«

Derfor er der indkaldt til et nyt pressemøde, hvor der potentielt vil blive indført flere nye restriktioner.

Jyllands-Posten har beskrevet, at Epidemikommssionen har givet en række anbefalinger til regeringen om, hvilke restriktioner og anbefalinger, som myndighederne bør indføre i takt med den stigende smitte.

Her forlyder det, at der blandt andet er tale om anbefalinger om mere hjemmearbejde, aflysning af større sociale arrangementer, og at nattelivet lukkes ned fra klokken 24.

Restauratørerne afventer fortsat, om og hvad de nye restriktioner konkret vil indebære, men der kan blive tale om endnu flere aflysninger af arrangementer, end de allerede har oplevet