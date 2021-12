Kvinde sigtet for at forfalske Coronapas

Hvis du vil vide mere om Randers Lær os at kende – her er JP Randers’ mission.

En 25-årig kvinde forsøgte mandag formiddag at vise et falsk coronapas, da hun skulle ind på VIA University Colleges campus i Randers.

En af skolens medarbejdere havde ved et rutinetjek af de studerendes coronapas fået fremvist et skærmbillede af et coronapas, som hun syntes, så forkert ud, da det lignede, at datoen var blevet ændret.

Medarbejderen tog kontakt til sin leder, som tog fat i den 25-årige kvinde. Hun erkendte, at hun havde ændret datoen, men at hun nu havde slettet det pågældende billede fra sin telefon.

Lederen kontaktede derfor politiet og bad kvinden om at vente på stedet, indtil politiet kom frem. Derudover bad lederen kvinden om at udlevere sit studiekort, men da hun ikke var i besiddelse af et studiekort, afleverede hun i stedet sit kørekort.

Kort efter protesterede kvinden dog og ville have sit kørekort tilbage, det afviste lederen indtil politiet var fremme. Kvinden blev derefter aggressiv og truende, og hun blev derfor fulgt udenfor, og kort tid efter forlod hun skolens område.

Da betjentene ankom til skolen, afhørte de både medarbejderen og lederen, hvorefter de kørte til den 25-årige kvindes adresse.

Her blev hun sigtet for dokumentfalsk fordi hun havde fremvist et falsk coronapas. Straffen for denne type dokumentfalsk vil typisk være mellem 20 og 40 dages betinget fængsel, oplyser politiet. Da der er tale om en corona-relateret forbrydelse, kan straffen potentielt forhøjes til det dobbelte.