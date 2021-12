08/12/2021 KL. 06:22

For abonnenter

JP Randers erfarer: Økonomiudvalget har indstillet, at Bjarne Overmark skal politianmeldes

Økonomiudvalget i Randers Kommune har mandag indstillet, at Bjarne Overmark skal politianmeldes for tavshedsbrud. Det bekræfter flere kilder. Sagen skal dermed også behandles på et byrådsmøde.