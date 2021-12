Hvis du vil vide mere om Randers Lær os at kende – her er JP Randers’ mission.

Døgnrapporten for den 6. december

Kvinde kom alvorligt til skade under brand

En 50-årig kvinde fik alvorlige forbrændinger under en mindre brand i hendes bolig på et ældrecenter Møllegade i Randers søndag aften. Klokken 22.41 ringede personalet på ældrecentret 112, da de opdagede, at der var ild i en juledekoration i den 50-åriges hjem, og både politi, ambulance og brandvæsen ankom kort efter.

Der var gået ild i noget tøj, som den 50-årige havde på, og hun blev fløjet til behandling på hospitalet. Hun er umiddelbart uden for livsfare. Der skete ikke større skade i lejligheden ved branden, der ikke havde nået at brede sig. Ifølge den 50-åriges forklaring var hun ved at puste et lys i dekorationen ud, da flammen fik fat i hendes hår og tøj.

Råbte efter vagt og blev sigtet

En 27-årig mand var søndag aften på Randers Stadion til en fodboldkamp, da han ved den ene indgang begyndte at råbe af en vagt, som han var irriteret på. Da han gentagne gange råbte ukvemsord efter vagten, blev han til sidst sigtet efter ordensbekendtgørelsen af en betjent på stedet.

Døgnrapporten for den 3. december

Brand i kolonihavehus

Torsdag eftermiddag fik politiet en anmeldelse om en brand i et kolonihavehus i Haveforeningen Venezuaela på Kronprinsvejen i Randers NØ.

Patruljen så ved ankomst hvid røg komme ud af husets udhæng, og at vinduerne var sorte af sod.

»Der var kun mindre flammer ved døråbningen. Flammerne blev hurtigt slukket ved brug af patruljens brandslukker, men der var for meget røg til, at betjentene kunne komme ind,« skriver Østjyllands Politi.

Der var ingen personer i kolonihavehuset, og det har endnu ikke været muligt at fastslå, hvordan branden var opstået.

Døgnrapporten for den 2. december

Mand varetægtsfængslet for vold mod ekskæreste

En 29-årig mand i Randers er blevet varetægtsfængslet frem til den 16. december.

Det skete ifølge Østjyllands Politi efter en sigtelse for vold begået mod mandens 25-årige kvindelige ekskæreste.

Ifølge sigtelsen foregik volden i går i en lejlighed i Randers.

Manden nægter sig skyldig men har ikke kæret varetægtsfængslingen.

Sigtet for at bryde indrejseforbud

Torsdag bliver en 37-årig litauisk statsborger fremstillet i grundlovsforhør efter at være blevet sigtet for at have overtrådt sit indrejseforbud.

Det er tredje gang, det skulle være sket.

Manden blev anholdt i nat kl. 02:40 på Randers Sygehus, hvor han havde opført sig aggressivt og skabt uro.