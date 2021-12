Hans liv stod ikke til at redde: 43-årig mand dræbt af knivstik

Hvis du vil vide mere om Randers Lær os at kende – her er JP Randers’ mission.

En 43-årig mand er afgået ved døden, efter han fredag nat var blevet stukket med kniv.

Det oplyser Østjyllands Politi.

Politiet fik kl 02:14 en anmeldelse om, at en mand var blevet stukket med kniv i Pontoppidansgade.

Da politiet kom frem, fandt de den 43-årige liggende i lejligheden.

»Der blev hurtigt udført akut førstehjælp – hans liv stod dog ikke til at redde,« skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Udover offeret fandt politiet to mænd på 37 og 39 år i lejligheden. Begge er blevet anholdt og sigtet for manddrab.

»Det er endnu uklart, hvad der er foregået i lejligheden, og hvem der har ført kniven. Nu skal vi have foretaget yderligere afhøringer og lavet en række tekniske undersøgelser for at få klarlagt forløbet,« siger vicepolitiinspektør Lennart Glerup.

Der forventes at blive afholdt grundlovsforhør i sagen i løbet af fredag eftermiddag. Tidspunktet er endnu ukendt.

»Det vi ved, er, at den 43-årige har befundet sig i lejligheden med to bekendte, og der er intet i vores indledende efterforskning, der tyder på, at der har været andre personer til stede,« uddyber Lennart Glerup.

