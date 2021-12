Fanget i snekaos: Flere måtte overnatte på parkeringsplads og i private hjem

Hvis du vil vide mere om Randers Lær os at kende – her er JP Randers’ mission.

Kort nyhedsoverblik om morgenen – modtag nyhedsbrev.

Vigtigt lige nu? Få de seneste artikler fra JP Randers.

Gårsdagens snevejr skabte trafikale udfordringer i store dele af landet.

Også Randers Kommune var ramt af snestorm. Her frarådede Østjyllands Politi alt »unødig og unødvendig« udkørsel i Randers og omegn fra onsdag eftermiddag.

Særligt i Gassum, der ligger mellem Randers og Mariager, skabte snevejret problemer for billisterne, der skulle gennem byen. Her blev op mod 22 biler nødsaget til at blive i byen natten over.

Det