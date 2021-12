Toldbodgade er onsdag aften blevet spærret, og Randers Kommune beder folk om at holde sig fra gaden.

I et opslag på Facebook skriver kommunen nemlig, at vandstanden er 1,41 meter over daglig vande, og at det »er farligt at gå i Toldbodgade, da det ikke er muligt at se, hvor kajen slutter,« som kommunen skriver i opslaget.

Tidevandet er vendt, og det forventes, at vandet vil flade ud, når det når 1,42 meter. Vandstanden er steget uventet meget i forhold til DMI’s prognoser, skriver kommunen. Det skyldes, at vindretningen i nordøst har presset vand ind gennem Randers Fjord og ind til Randers By samtidig med, at der også er smeltevand i gaden.

Randers Kommune overvåger situationen og vurderer løbende, om der skal ske yderligere.