02/12/2021 KL. 08:00

For abonnenter

To steder i Randers er karakteriseret som udsatte boligområder på ny liste

Indenrigs- og boligministeriet karakteriserer igen i år to områder i Randers som »udsatte boligområder.« Begge opfylder to ud af fire kriterier, og ét af områderne er ikke langt fra også at opfylde et tredje, der omhandler kriminalitet.