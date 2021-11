30/11/2021 KL. 17:31

Forældre frustrerede over buspasning: »Hvad sker der, hvis vi siger nej?«

I aften er forældrene fra Børnehuset Skovdalen indkaldt til et møde, hvor de vil blive orienteret om den kommende børnehavebus. Et møde, der kommer alt for sent i forløbet, mener forældrerådet, som fortæller om en følelse af en beslutning, der bliver presset ned over hovedet på både forældre og personale.