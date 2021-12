04/12/2021 KL. 06:30

Ny merituddannelse er populær blandt de studerende

37-årige Joan Guido Jacobsen er lige nu i gang med at få papir på sine 12 års pædagogerfaring på det første hold på meritpædagoguddannelsen, der giver pædagogmedhjælpere og andre med praktisk erfaring mulighed for at tage en pædagoguddannelse, samtidig med at de beholder deres arbejde.