Efter manglende dispensation og rigide regler er der nyt håb for glamping-succes i Randers

Tidligere i år måtte det succesfulde vineri Cold Hand Winery pakke sine glampingtelte sammen.

Til trods for både succes og interesse for overnatningsformen har vineriet fået afslag på en ansøgning om en landzonetilladelse, som skulle sikre, at stedets glampingtelte må stå mere end 20 meter fra stedets øvrige bebyggelse, mens vineriet venter på en godkendelse af en ny lokalplan for stedet.

Indehaver Jens Skovgaard forventer, at han