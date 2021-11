27/11/2021 KL. 07:00

For abonnenter

Kommunaldirektør klar i mælet om coronapas-regler: Krav om kontrol, ingen mulighed for hjemmearbejde og fyring som eneste alternativ

I Randers skal samtlige 8500 kommunalt ansatte fremover have et gyldigt coronapas for at få lov at møde på arbejde. Men hvornår gælder kravet egentlig fra? Hvordan skal det fungere i praksis? Og hvor mange advarsler får man, inden et manglende coronapas bliver fyringsgrund? Få svar på alt det her.