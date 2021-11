To unge mænd blev torsdag aften sigtet for dokumentfalsk, da de prøvede at snyde med coronapasset. En 20-årig mand forsøgte omkring kl. 21.00 at komme ind til en fodboldkamp på Randers Stadion, hvor alle tilskuere skal vise coronapas. Den unge mand viste et vellignende coronapas på sin mobil, men vagten ved indgangen fik alligevel mistanke til, at der var noget galt og kontaktede politiet, der var til stede ved stadion.

Det viste sig, at coronapasset var falsk, og den 20-årige blev sigtet for dokumentfalsk og bortvist fra stedet.

Ud på natten omkring kl. 01.50 viste en 23-årig mand et coronapas på mobilen, da han ville ind på en beværtning på Åboulevarden. Her opdagede dørmanden, at efternavnet på coronapasset ikke stemte overens med efternavnet på dét kørekort, som den 23-årige viste frem. Dørmanden ringede derfor efter politiet, og en patrulje kom kort efter frem og sigtede den 23-årige for dokumentfalsk. Han erkendte, at han havde brugt sin vens coronapas, som han havde et billede af på sin mobiltelefon.

Østjyllands Politi advarer på det kraftigste mod at bruge falske coronapas. Straffen for denne type dokumentfalsk vil typisk være mellem 20 og 40 dages betinget fængsel, men da der er tale om en straffelovsovertrædelse, der har relation til covid-19, kan straffen potentielt forhøjes til det dobbelte.