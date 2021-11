The Savage Rose har for længst rundet 50-års jubilæet på den danske musikscene, men bandet er på ingen måde et livenavn, der hører fortiden til – tværtimod. Fredag 11. marts gæster bandet Turbinen i Randers til en intimkoncert.

»Det er en stor glæde, at på alle måder legendariske The Savage Rose lægger vejen forbi til en intimkoncert på Turbinen i løbet af foråret. Bandets betydning for dansk musikhistorie kan på ingen måde overdrives, og på scenen er de et intenst udstyrsstykke af international kaliber og blandt det bedste, vi kan præsentere herhjemme,« lyder det begejstret fra Michael Gonzalez, der er Turbinens musikansvarlige, og som i 2018 udgav den store officielle biografi om The Savage Rose, ”Ild og Frihed” – skrevet i tæt samarbejde med Annisette selv.

Skabere af historien

Debutalbummet ”The Savage Rose” udkom i 1968 – hvor det var med til både at revolutionere den danske rock og samtidig definere den som en helt selvstændig kunstart. Siden er det blevet til en lang række plader bl.a. ”Dødens Triumf”, ”Black Angel” og ”Homeless”.

Bandets bagkatalog tæller både store kunstneriske og kommercielle succeser, og plader udgivet i små oplag. Der har været albums udgivet på store etablerede selskaber og andre indspillet for egne midler og udgivet på små alternative selskaber, fordi budskabet og indholdet var så vigtigt, at det skulle ud.

Siden bandets start i 1967 har The Savage Rose været på rejse gennem mange af verdens lande, bl.a. på turnéer gennem store dele af USA og Europa. De har spillet koncerter i krigshærgede flygtningelejre i Mellemøsten og til støtteevents for strejkende arbejdere og undertrykte folk rundt om i verden.

Den lange rejse og de mange oplevelser har sat sine spor i såvel musikken som lyrikken, som David Fricke fra det amerikanske Rolling Stone Magazine skriver: »The Savage Rose are not prisoners of history – because they never stopped making it«.