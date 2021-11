Mad-elskeren Henriette Glibstrup savnede køkkengrej, der var til at betale. Så nu laver hun det selv og drømmer om at udvide forretningen til udlandet

Hvis du vil vide mere om Randers Lær os at kende – her er JP Randers’ mission.

»Der er ikke større glæde end at lave mad. Men det kan jo ikke passe, at man skal give 8.000-10.000 kr. for at få et ordentligt sæt knive.«

Sådan siger Henriette Glibstrup, der har over 30 års erfaring i madbranchen og har arbejdet i et professionelt køkken de sidste ti år. Derfor har hun taget sagen i egen hånd og startet sin egen virksomhed, GourmetTing.dk, og nu står hun bag sin helt egen serie af japansk inspirerede knive.

Navnet på serien S