»Dyreste indkøb i Randers' historie«: Randers FC har købt nigerianer fri

Lige op til kampstart søndag eftermiddag har Randers FC præsenteret gode nyheder for klubbens fans.

Stephen Odey er blevet købt fri i belgiske Genk, og han har underskrevet en kontrakt gældende til sommeren 2024.

Den 23-årige kom til Randers FC i sommers på en lejeaftale.

»Vi har skrevet kontrakt med Odey frem til sommeren 2024, og det er vi selvfølgelig glade og stolte over. Det er det dyreste indkøb i Randers’ historie,« siger sportslig og kommerciel direktør Søren Pedersen til Eurosport 2 inden kampen.

I alt har Stephen Odey været på pletten 11 gange for Randers FC denne sæson.

»Det er positivt og viser også, hvor vi er kommet til, og hvor vi har formået at løfte os selv hen. Vi er stolte over, at vi kan tiltrække sådan en spiller, og at vi selvfølgelig nu også har mulighed for det,« uddyber Søren Pedersen.