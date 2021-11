Kan du huske RanderSound? Nu genopstår konceptet

Hvis du vil vide mere om Randers Lær os at kende – her er JP Randers’ mission.

Navne som Nabiha, Østkyst Huslers og Marvelous Mosell er tidligere blevet præsenteret under banneret RanderSound med lokale bands som opvarmning.

Det er efterhånden ved at være nogle år siden, men nu genopstår RanderSound. Det er Popshit Records og Turbinen, der på lørdag igen kan byde velkommen til RanderSound, skriver de i en pressemeddelelse.

Denne gang er det dog ikke med lige så velklingende navne som de tre fornævnte. I stedet er der tale om tre nye og lokale bands, nemlig Silver Phantom, Jay.L.Bird og &8&8&8.

»Det rytmiske musikliv blomstrer i bedste velgående i Randers, og nye bands dukker hele tiden op. Denne aften præsenterer vi tre bands, der er vidt forskellige, men alle har det tilfælles, at de er upcoming bands fra Randers. De tre bands tager alle udgangspunkt i rocken, men stikker alligevel i vidt forskellige retninger,« siger Morten Madsen fra Popshit Records, som er manden bag RanderSound, i pressemeddelelsen.

Glade for samarbejdet

Det hele startede til bage i 2003, hvor RanderSound udgav en cd med ti udvalgte Randers-bands. Sidenhen er der blevet afholdt utallige koncerter under navnet.

»Det er nu ved at være nogle år siden, og det er på tide at vi genopliver RanderSound for at give et boost til lokalmusikken. Og rammerne på Turbinen er bare helt perfekt til at give de lokale bands og publikum en fed oplevelse,« siger Morten Madsen.

Turbinen glæder sig da også til at byde velkommen tilbage til RanderSound.

»Vi er sindssygt glade for samarbejdet med Popshit Records og muligheden for at stille skarpt på noget af den enorme talentmasse, der er i byen. Jeg husker selv RanderSound fra min egen ungdom og opdagede et væld af fede lokale kunstnere derigennem, så det er en kæmpe fornøjelse at kunne genoplive konceptet og give nye bands og musikelskere muligheden for at finde hinanden,« siger Turbinens musikansvarlige Michael Gonzalez i pressemeddelelsen.

RanderSound 2021 finder sted lørdag den 26. november på Turbinen.