Selv om valgresultatet er ved at være nogle dage gammelt, er der stadig masser at dykke ned i og tale om. JP Randers har kigget nærmere på, hvordan det er gået for nogle af de 158 kandidater, der stillede op.

Valgets bundskraber

25-årige Asger Nørgaard stillede op for SF, men det blev kun til en enkelt stemme, og den var ikke fra ham selv, skriver TV2 Østjylland. Han stemte nemlig i stedet på partifællen Jens Kristian Laursen, der dog ikke fi