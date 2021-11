Randers FC's superligahold testes af benamputerede spillere

Der er langt fra det vestafrikanske land Sierra Leone til Cepheus Park og superligafodbold i Randers.

Alligevel mødes de to verdener, når tre unge fodboldspillere fra det fattige afrikanske land mandag besøger Randers FC. Det skriver klubben i en pressemeddelelse.

De tre spillere er en del af holdet »Flying Stars Amputee,« som består af krigsofre, der mangler vitale lemmer. Det er den humanitære organisation Football for A New Tomorrow, FANT, der står bag de tre spilleres besøg i Danmark.

Football for A New Tomorrow Football for A New Tomorrow eller bare FANT begyndte sit arbejde i Sierra Leone i 2012 med projektet »Football for Unity.« Gennem projektet har organisationen sikret, at 10.000 unge i landet nu dyrker idræt i organiserede foreninger. Football for A New Tomorrow er en medlemsbaseret NGO, der mest består af frivillige samt et lille sekretariat. I dag har organisationen flere projekter, bl.a. Come Back Stronger og Handball for A New Tomorrow. Kilde: FANT

Under besøget i Randers skal de bl.a. tale med superligatruppen, som i øvrigt indeholder en landsmand i Alhaji Kamara. Randers FC-spillerne får også mulighed for at prøve sine fodboldtalenter af, mens de bruger de afrikanske spilleres udstyr. De får også mulighed for at teste deres afslutninger mod holdets målmand, der har fået amputeret sin ene hånd.

Det sker omkring kl. 12.15 i forlængelse af superligaholdets træning.