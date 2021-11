Når det nye byråd samles næste år, bliver det med to repræsentanter for Østbroen blandt de 31 byrådsmedlemmer. Den ene er lokallistens formand, tidligere fodboldspiller Erik Bo Andersen, mens den anden stol kommer til at blive indtaget af den 51-årige civilingeniør Peter Møller Kjeldsen.

Den 51-årige er født, opvokset og bosat i Randers, og ifølge Østbroens hjemmeside »brænder han for, at Randers skal investere i den rigtige infrastruktur som