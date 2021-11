17/11/2021 KL. 09:32

Frank Nørgaard mister sin plads i byrådet: »Jeg glæder mig til at slippe for at stå model til al den opkast«

Frank Nørgaard (DF) ville gerne have beholdt sin plads i Randers byråd. Men på en måde er han faktisk lettet over, at det nu er slut med lokalpolitik efter 20 år. Han ærgrer sig dog over DF's tilbagegang i Randers. Det samme gør Nick Zimmermann, der bliver den eneste DF'er i byrådet.