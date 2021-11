Lister raser: »Den her lokumsaftale lå klar allerede inden valget«

Få timer inden, at Torben Hansen blev udråbt som borgmester for de kommende fire år, havde Beboerlisten, Velfærdslisten og Enhedslisten forventet at blive tungen på vægtskålen, når kampen skulle stå mellem en blå og en rød borgmester.

Sådan gik det ikke.

I stedet valgte de blå partier at kaste drømmen om borgmesterkæden i ringen og i stedet pege på socialdemokratiske Torben Hansen som borgmester. Bag sig