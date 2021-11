Når man træder ind i valglokalet på Søndermarkskolen, hænger der et stort, hvidt stykke papir på en opslagstavle. På papiret er der med sort tusch tegnet kasser, skrevet tidspunkter, årstal og mange andre tal.

De andre tal er status på, hvor mange der indtil videre har været forbi Randers’ største valgsted for at afgive deres stemme. Da JP Randers besøgte Søndermarkskolen var tallet for kl. 14.00 netop blevet skrevet på det hvide stykke papir.