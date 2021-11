Døgnrapporten for d. 12. november

Vagt slået af blomstertyv

En vagt og en butikstyv kom natten til fredag i karambolage ved Føtex på Mariagervej i Randers NV.

Det var vagten, der kl. 4.41 ringede til politiet og anmeldte, at han netop var blevet slået af tyven, der efterfølgende var stukket af fra stedet. Han forklarede, at han havde opdaget en mand, der gik rundt foran butikken bag et gegbm gvir der - i åbningstiden - bliver solgt juledekorationer og blomster.

Vagten råbte manden an, men det fik ham til at løbe hen til en scooter og forsøge at køre derfra. Vagten tog dog fat i manden og fik ham standset, men det fik ifølge vagten manden til at slå ham med en knytnæve i siden samt true ham verbalt. Derefter slap vagten manden, som stak af på scooteren.

Med på scooteren havde han en blomst, som han stjal fra stedet. Østjyllands Politi sendte en patrulje til området, men det lykkedes ikke at finde gerningsmanden, der nu pga. slaget kan have gjort sig skyldig i røveri.

Civilklædte betjente snuppede unge med hash

Civilklædte politibetjente besøgte torsdag aften Gl. Jennumparken omkring byggeriet Myretuen.

Under besøget kunne de omkring kl. 21 lugte hash fra et toilet, hvorfra de også kunne høre flere stemmer. Derfor åbnede de døren og fandt fem unge personer. Hashrøgen på stedet var tydelig, og alle fem blev sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer.

Hos en 16-årig pige fandt betjentene en mindre mængde hash i hendes lomme, mens de fire andre ikke umiddelbart havde noget på sig. Sigtelserne til de fire frafaldt derfor. Betjentene tog kontakt til den 16-årige piges forældre.

Kort derefter opdagede patruljen en 21-årig mand, der virkede påvirket af hash. Han blev visiteret, og politiet fandt en mindre mængde hash på ham, som han blev sigtet for at besidde.

Lidt senere, omkring kl. 23.20, mødte patruljen et par mænd, der også virkede påvirket af hash. De forklarede til politiet, at de netop havde røget hash, men at de ikke havde mere på sig. Ved en visitation lykkedes det heller ikke at finde noget, og de undgik derfor en sigtelse.

Døgnrapporten for d. 10. november

Udgav sig for hjemmeplejen: Stjal fra ældre kvinder

En 33-årig kvinde fremstilles onsdag kl. 12:00 i grundlovsforhør for at have udgivet sig for at være fra hjemmeplejen og på den måde at have narret en 95-årig kvinde til at udlevere sin pung med kreditkort og kontanter.

»Den 33-årige sigtes desuden for to forhold begået i september, mens hun var ansat i den private hjemmepleje. Her stjal hun ifølge sigtelsen smykker og værdier fra to ældre kvinder,« skriver Østjyllands Politi.

Døgnrapporten for d. 9. november



71-årig mand faldt fra stige i arbejdsulykke

Mandag kl. 13.59 fik Østjyllands Politi en anmeldelse om, at en 71-årig mand var faldet flere meter ned fra en stige i forbindelse med noget arbejde i en lagerhal på en virksomhed på Endelavevej i Randers SV.

Han landede på gulvet, hvorefter medarbejdere på stedet udøvede førstehjælp, inden ambulancen kom frem og kørte ham på hospitalet.

Her blev han indlagt med alvorlige skader.

Østjyllands Politi og Arbejdstilsynet skal nu undersøge omstændighederne omkring ulykken nærmere. De pårørende til den 71-årige er underrettet.

Døgnrapporten for d. 5. november

Mindre gruppe fodboldfans skabte utryghed

En mindre gruppe mandlige tjekkiske fodboldfans skabte torsdag utryghed i Randers inden fodboldkampen mellem Randers FC og Jablonec fra Tjekkiet.

Østjyllands Politi fik allerede om formiddagen anmeldelser om, at flere af mændene var berusede, og at nogle af dem var pågående over for nogle kvinder på gaden.

Flere patruljer kom derfor til midtbyen og fulgte med fansene rundt i byen. Flere beværtninger ønskede ikke at have fansene ind på stedet, og politiet hjalp med at få gruppen videre.

På en pub på Middelgade opstod der mindre tumult, og to 34-årige mænd var så berusede, at politiet vurderede dem uegnede til at færdes på gaden og på beværtningerne. De blev derfor begge anholdt for at opretholde orden og sikkerhed, hvorefter de blev kørt til politistationen.

Kampen, der blev spillet om aftenen, blev afviklet i god ro og orden, og der blev ikke foretaget yderligere anholdelser.

Cykeltyv havde amfetamin i lommen

En opmærksom borger ringede torsdag morgen kl. 6.42 til politiet, da han så en tilsyneladende påvirket mand, der gik rundt og hev i nogle cykler ved Randers Station, hvorefter han kørte afsted på en ulåst cykel. Kæden hoppede dog af, og manden steg af cyklen og gik videre.

En patrulje kom kort efter forbi og tog kontakt til en 28-årig mand på stedet, som anmelderen kunne udpege. Den 28-årige, der virkede påvirket af stoffer, erkendte at have stjålet en cykel, og han blev derfor sigtet for tyveri og efterfølgende visiteret. I hans lomme fandt betjentene en dolk og en mindre mængde amfetamin.

Begge dele blev beslaglagt, og den 28-årige blev sigtet for overtrædelse af knivloven og for besiddelse af euforiserende stoffer.

Kørte med mobilen i hånden og opgav falsk navn

En patrulje opdagede torsdag kl. 9.36, at en bilist kørte rundt i sin bil på Kirkegade i Randers C og talte i håndholdt mobil.

Betjentene dirigerede derfor bilisten ind til siden, og bad ham om at vise sit kørekort. Manden fortalte, at han havde glemt sit kørekort, og han viste i stedet et sygesikringsbevis. Patruljen tjekkede op på navn og cpr-nummer i politiets systemer og her fremgik et billede af en mand, som slet ikke lignede bilisten.

Efter gentagne spørgsmål om mandens identitet, erkendte han til sidst, at han havde opgivet falsk navn. Han præsenterede sig nu som en 33-årig mand, og denne gang stemte oplysningerne.

Grunden til, at han havde opgivet falsk navn, var, at han var ikke havde noget gyldigt kørekort.

Det endte derfor med sigtelser for kørsel i frakendelsestiden, for kørsel med håndholdt mobil og for at opgive falsk navn til politiet.

Døgnrapporten for d. 4. november

Formodet hashhandler forsøgte at stikke af fra politiet

Onsdag kl. 21.30 ville en patrulje tage kontakt til en mand, der sad på en scooter på parkeringspladsen ved Asavænget i Randers NV. Manden havde dog ikke lyst til at tale med politiet.

Da betjentene tog kontakt til ham, forsøgte han af flere omgange at få startet scooteren, hvilket til sidst lykkedes. Den ene betjent var dog i mellemtiden kommet ud af patruljebilen og han fik fat i føreren, der væltede af scooteren.

Herefter forsøgte manden at løbe fra stedet, men han blev indhentet ved Shell-tanken på Mariagervej, hvor han blev anholdt.

Under visitationen blev den 18-årige mand fundet i besiddelse af en del hash, som var pakket ind i små sølvpapirsposer, nogle piller og nogle tusinde kroner.

Han blev derfor sigtet for salg af narkotika og for ikke at efterkomme politiets anvisninger.

Sigtet for narkokørsel

Onsdag kl. 21.25 blev en 20-årig kvinde anholdt og sigtet for narkokørsel, da hun blev standset af en patrulje på Stemannsgade i Randers C.

Døgnrapporten for d. 3. november

Hærværk og hardball-pistoler

Tirsdag kl. 09.03 fik Østjyllands Politi en anmeldelse om, at en person var set med en pistol ved Fuglebakken i Randers C.

Da politiet ankom til stedet, stod det klart, at der havde været nogle uoverensstemmelser mellem flere personer, der blandt andet havde resulteret i, at der var blevet kastet en sten igennem en rude til en lejlighed. Betjentene fik efterfølgende fat i en 35-årig mand, der blev sigtet for hærværket. Betjentene kiggede nærmere på den lejlighed, hvor personen med pistol skulle være gået ind. Her fandt betjentene nogle hardball-pistoler, som muligvis var dem, der var blevet set.

Døgnrapporten for weekenden

Ulovlig kørsel

Østjyllands Politi anholdt søndag kl. 10 en 43-årig mand, som blev sigtet for narkokørsel.

Det skete på Infanterivej i Randers NØ.