21/11/2021 KL. 07:00

Per Laursen var en gymnasie-dropout, der lavede alt det beskidte arbejde i slagteri. I dag er han direktør for 6000 medarbejdere i fødevaregigant

Per Laursen er indbegrebet af en mand, der har arbejdet sig op fra bunden. Som teenager var han skoletræt og ville hellere rende rundt med blodige kar og rydde op efter slagtere end at tage en studentereksamen. Få år senere landede han ved et tilfælde sit første chefjob. I dag er han en del af direktionen i Danish Crown.