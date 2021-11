Midtbaneknokler forlænger med Randers FC

Frederik Lauenborg har fået forlænget sin kontrakt med Randers FC indtil 2025.

Det oplyser klubben onsdag.

Siden nu 24-årige Frederik Lauenborg fik sin Superliga-debut i 2017, har midtbanespillerne udviklet sig til at blive en vigtig spiller for klubben ifølge sportslig og kommerciel direktør Søren Pedersen..

»Vi så senest hans betydning for holdet i søndags mod AaB, hvor han tog ansvar og var med til at få vendt kampen rundt. Han er et godt eksempel på, hvad vi kalder Randers FC-DNA. Han har stor betydning både på og uden for banen og er et godt forbillede for de unge mennesker, der kommer op igennem vores talentrækker,« siger Søren Pedersen.

Søndagens 1-1 kamp mod AaB var Frederik Lauenborgs kamp nr. 126 for kronjyderne.

»På banen føler jeg, at jeg har en vigtig rolle og tager ansvar, hvilket jeg i høj grad også gør uden for banen. Som en af klubbens egenudviklede spillere vil jeg gerne tage et stort ansvar for, at der er et godt sammenhold i truppen, og det er der i den grad,« siger han.

Om fremtiden har han da også store forventninger til både klubben og sig selv.

»Der er kamp om pladserne, og det er fedt, for konkurrencen gør os endnu skarpere og vi lærer samtidig meget af hinanden. Jeg vil gerne kæmpe for, at klubben kommer i Europa endnu en sæson, så det er helt klart noget, jeg går efter,« siger han.

Især fremme på banen vil Frederik Lauenborg udvikle sig. Indtil nu er det nemlig kun blevet til i alt to mål.

»Personligt vil jeg gerne bygge mere på mit offensive spil, så jeg bliver en mere dynamisk spiller. Jeg føler, at hvis jeg skal udvikle og forbedre mig mest muligt, så er det i Randers, da faciliteterne er i top, og det er en klub og træner som tror på mig. Jeg kommer i hvert fald til at knokle endnu hårdere for at bevise mit værd og udvikle mig til en mere dynamisk og spændende spiller,« siger Frederik Lauenborg.