LA og Nye Borgerligere har flest vaccineskeptikere blandt vælgerne: Det skyldes partiernes appel til den personlige frihed, mener spidskandidater

På et pressemøde mandag aften opfordrede statsminister Mette Frederiksen de danskere, der ikke allerede er vaccineret mod covid-19, til at blive det.

Samme aften skrev hun en »kraftig opfordring« i et facebookopslag:

»Hvis du ikke er vaccineret: Bliv det. Hvis du er færdigvaccineret, og nu er blevet tilbudt et 3. stik: Book en tid.«

Opfordringen kommer i kølvandet på, at Danmark oplever et stigende smittetal og flere in