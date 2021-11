Tre mænd varetægtsfængslet i sag om afpresning af kvinde

Tre mænd er tirsdag blevet varetægtsfængslet frem til den 3. december.

Det sker, efter de tidligere på dagen var blevet fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Randers.

De var sigtet for over en længere periode at have afpresset og begået vold mod en 52-årig kvinde.

Anklageren havde anmodet om lukkede døren i sagen om forholdene, som ifølge sigtelsen blev begået i Randers fra juni 2020 til september 2021.

De tre mænd blev alle anholdt mandag og nægter sig skyldige. To af mændende kærede kendelsen.

Opdateret kl. 14:43