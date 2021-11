Søn tiltalt for at slå sin »vantro« mor ihjel: Skaffede sig af med blodigt tøj, inden politiet kom

Mandag begyndte en drabssag ved retten i Randers, hvor en far og en søn med afghanske rødder sidder tiltalt for at have slået familiens mor ihjel.

Drabet skal være foregået i september sideste år, og det er anklagemyndighedens opfattelse, at far og søn slog moren ihjel, fordi hun ikke var rettroende muslim, og fordi hun ikke ville overdrage et skøde til sin mand.

Familiens far er desuden tiltalt for at have fået den i dag 18-årige søn til at »medvirke til pl