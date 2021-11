Gammel bro over jernbanen rives ned i weekenden - det får konsekvenser for togtrafikken

Henover weekenden bliver det centrale Randers en vejbro fattigere. For at blive klar til fremtidens eltog, er der blevet opført en ny og højere bro over jernbanen ved Hvidmøllevej, og nu skal den gamle bro rives ned.

Det er Banedanmark, der står for arbejdet, som kommer til at foregå mellem fredag den 5. november og søndag den 7. november - hovedsageligt om natten.

Den nye bro har været i brug siden den 18. oktober, mens den nedrivningsparate bro har været brugt siden 1940.

»Vi har bygget en højere vejbro her i Randers, så der er plads til de kommende elmaster og køreledninger, og nu er vi så kommet til næste naturlige skridt i arbejdet, som er at pille den gamle bro ned,« siger områdechef for spor- og broprojekter i Banedanmark Lars Blædel Riemann i en pressemeddelelse.

Jernbanen dækkes med madrasser

Den første del af nedrivningsarbejdet bliver udført med gravemaskiner, der skal fjerne den øverste del af broen. I den forbindelse bliver selve jernbanen dækket med madrasser og plader, så den ikke bliver beskadiget af beton, der falder ned.

Derefter skal betonpillerne, der holder broen, fjernes. De bliver klippet over af maskiner, hvorefter de bliver klippet i mindre stykker. Løbende bliver alle resterne fra broen samlet sammen og kørt til genanvendelse.

Arbejdet betyder, at der gennem hele weekenden fra fredag til søndag bliver indsat togbusser mellem Aarhus og Randers i aften- og nattetimerne.

Når den gamle bro er helt fjernet, kommer der til at blive etableret parkeringspladser, hvor den før stod.

»Der skal lyde en stor tak til borgerne i Randers for deres tålmodighed, og vi håber, at de får glæde af de nye trafikale muligheder,« siger Lars Blædel Riemann.