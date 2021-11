Døgnrapporten: Få det seneste døgns hændelser i Randers-området

Hvis du vil vide mere om Randers Se seneste artikler fra JP Randers

Døgnrapporten for d. 4. november

Formodet hashhandler forsøgte at stikke af fra politiet

Onsdag kl. 21.30 ville en patrulje tage kontakt til en mand, der sad på en scooter på parkeringspladsen ved Asavænget i Randers NV. Manden havde dog ikke lyst til at tale med politiet.

Da betjentene tog kontakt til ham, forsøgte han af flere omgange at få startet scooteren, hvilket til sidst lykkedes. Den ene betjent var dog i mellemtiden kommet ud af patruljebilen og han fik fat i føreren, der væltede af scooteren.

Herefter forsøgte manden at løbe fra stedet, men han blev indhentet ved Shell-tanken på Mariagervej, hvor han blev anholdt.

Under visitationen blev den 18-årige mand fundet i besiddelse af en del hash, som var pakket ind i små sølvpapirsposer, nogle piller og nogle tusinde kroner.

Han blev derfor sigtet for salg af narkotika og for ikke at efterkomme politiets anvisninger.

Sigtet for narkokørsel

Onsdag kl. 21.25 blev en 20-årig kvinde anholdt og sigtet for narkokørsel, da hun blev standset af en patrulje på Stemannsgade i Randers C.

Døgnrapporten for d. 3. november

Hærværk og hardball-pistoler

Tirsdag kl. 09.03 fik Østjyllands Politi en anmeldelse om, at en person var set med en pistol ved Fuglebakken i Randers C.

Da politiet ankom til stedet, stod det klart, at der havde været nogle uoverensstemmelser mellem flere personer, der blandt andet havde resulteret i, at der var blevet kastet en sten igennem en rude til en lejlighed. Betjentene fik efterfølgende fat i en 35-årig mand, der blev sigtet for hærværket. Betjentene kiggede nærmere på den lejlighed, hvor personen med pistol skulle være gået ind. Her fandt betjentene nogle hardball-pistoler, som muligvis var dem, der var blevet set.

Døgnrapporten for weekenden

Ulovlig kørsel

Østjyllands Politi anholdt søndag kl. 10 en 43-årig mand, som blev sigtet for narkokørsel.

Det skete på Infanterivej i Randers NØ.