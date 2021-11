I denne uge åbner kviktest-center igen i Randers

Fra midten af denne uge vil det igen være muligt at blive kviktestet i Randers, da Falck åbner sit testcenter. Falck forventer, at det åbner onsdag eller torsdag.

»Vi har været forberedt på, at denne situation kunne opstå, og vi har derfor haft et beredskab klar, så vi hurtigt kunne åbne for vores testcentre igen. I denne uge åbner vi op i de større byer og i de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at der er størst efterspørgsel på tests,« siger Jørgen Mieritz, der er ambulancedirektør og ansvarlig for Falcks testindsats.

Tirsdag åbner Falck sine kviktestcentre i Aarhus, Herning, Horsens og Ringsted. Derudover forventer Falck, at der onsdag og torsdag åbner testcentre i Roskilde, Køge, Frederikshavn, Thisted, Hobro, Viborg, Randers, Holstebro og Silkeborg.

Region Midtjylland oplyser, at det senest d. 12. november er muligt at blive kviktestet i alle 19 kommuner i regionen.

Udover at det nu igen er muligt at blive kviktestet, så skruer Region Midtjylland op for kapaciteten af PCR-test fra 21.000 til 32.000 daglige test.

Du kan altid finde opdaterede adresser og åbningstider for testcentrene på Region Midtjyllands kort over testcentrene.