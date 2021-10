Det er uholdbart, at Cold Hand Winery må droppe sin glamping-succes.

Det mener Socialdemokratiet i Randers, der nu vil rejse sagen i miljø- og teknikudvalget. En en pressemeddelelse fra partiet skriver Socialdemokratiet, at de er optagede af, at »turismen, beskæftigelsen og oplevelser kan blomstre i hele Randers Kommune.«

»På den baggrund ønsker Socialdemokratiet, at sagen om Cold Hand rejses på kommende møde i miljø- og teknikudvalget og på baggrund af indenrigs- og boligministerens svar til Folketinget indstiller Socialdemokratiet, at Cold Hand gives en landzonetilladelse,« udtaler byrådsmedlem Steen Bundgaard (S) i pressemeddelelsen.

Som det ser ud i øjeblikket, må Cold Hand Winery droppe sine glamping-telte, fordi vineriet har fået afslag på en ansøgning om en landzonetilladelse, der skal lade stedets glampingtelte stå mere end 20 meter fra stedets øvrige bebyggelse.

I et svar på et paragraf 20-spørgsmål har indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad (S) slået fast, at »der i planloven ikke er en regel om, at der kun kan gives landzonetilladelse til bebyggelse, som ligger inden for 20 meter fra eksisterende bygninger,« hvilket har skabt undren hos Cold Hand Winery-ejer Jens Skovgaard, der ikke kan forstå, hvorfor han har fået afslag på sin ansøgning.

Jens Skovgaard forventer, at han må rejse sine telte igen, når den nye lokalplan er vedtaget, men lige nu har han ikke sine overnatningsmuligheder til salg, fordi han ikke ved, hvornår lokalplanen er vedtaget, og dermed hvornår han igen kan udleje teltene.