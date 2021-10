Hvis du vil vide mere om Randers Se seneste artikler fra JP Randers

Udviklingsudvalget i Randers Byråd har i går taget stilling til, om det skal undersøges, hvorvidt det er muligt at etablere en »større badesø« på Nordre Fælled i Randers.

Området Nordre Fælled er ejet af Naturstyrelsen, som sammen med Bysekretariatet og Randers Kommune har været i »dialog om mulighederne for at etablere en større badesø«, og derfor bliver det måske muligt indenfor overskuelig fremtid at dyppe fødderne - og resten af kroppen - i en randrusiansk badesø med ordentlig badevandskvalitet.