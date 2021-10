29/10/2021 KL. 14:54

Liberal Alliance har et forslag, der skal løse den dårlige kultur i byrådet, men det er ikke en god idé, mener kommunalforsker

Liberal Alliances spidskandidat foreslår at skære i antallet af byrådsmedlemmer for at løse samarbejdsproblemerne i byrådet. Men det er en dårlig idé og kan koste flere partier deres mandater, mener kommunalforsker Roger Buch.