Hvis du vil vide mere om Randers Se seneste artikler fra JP Randers

Køb abonnement for 1 kr. resten af året

Modtag nyhedsbrev

Her er JP Randers - lær os at kende

Har du nogensinde tænkt over, hvem der har lavet låget til din grovhakket leverpostej fra Stryhns?

Nej, heller ikke mig.

Faktisk er det Randers-virksomheden Pack Plast, der står bag, og du har garanteret haft et af Pack Plasts mange andre produkter i hænderne på et tidspunkt. For som ejer og stifter Peter Lund siger:

»Vi er en lille virksomhed, men vi h