Inden længe er juletiden over os, og fritiden står på både julefrokoster, julebag og ekstra meget mad. Men først skal vi igennem november, og lad os bare være ærlige:

Det er lidt en kedelig måned.

Med november følger en kulde og mørke, som får de fleste af os til at søge indendørs. Mens du alligevel opholder dig der, kan du lige så godt forsøde ventetiden lidt. Der er nemlig rigeligt med mad og drikke i Randers, som fortjener din opmærksomhed i løbet af november. Byen er i det hele taget kun blevet bedre og mere varieret de senere år, når det gælder gode spiseoplevelser. Uanset om du skal have en hurtig frokost, en snasket burger eller en rigtig god middag med god vin til.

JP Randers har samlet syv spise- og drikkeoplevelser, som undertegnede slet ikke kan få nok af. Jeg er sikker på, at noget af det også falder i din smag.

Burger Boom leverer byens - i min optik - bedste og mest snaskede burger. Foto: Daniel Lingren

1 En sovs sødere end fredagsslik

Der er mange burgere at vælge imellem i Randers, og der er mange gode bud. Men jeg er overbevist om, at jeg har fundet et af byens bedste steder.

Der er flere grunde til, at jeg ikke kan lade være med at spise Burger Booms cheeseburger. Først og fremmest er burgeren i sin helhed enkel. To skiver brød, ost, rødløg, syltede agurker, en mediumstegt bøf og husets egen dressing. Voila.

Stedet laver »gourmet-burgere,« og det rammer tidsånden rent. Alligevel formår smagen at vække minder til hal-cafeterier og jumboburgere fra min barndom. Det er i øvrigt på alle måder et kompliment.

Derudover er stedets signaturdressing så sød, at den er på nippet til at tælle som flydende fredagsslik. Det er - uanset hvordan det lyder - den perfekte dip til stedets pommes frites, der er toppet med friskhakket timian.

Hos Cold Hand Winery kan du få vin, der adskiller sig fra det gængse. Foto: Daniel Lingren

2 En flaske med flydende frugt

Du har hørt det før. Frugt er sundt, men din have disker formentlig ikke op med de bredeste udvalg på området i november måned. Det er der dog delvist råd for. Hos Cold Hand Winery er der nemlig rigeligt med frugt.

I vinen altså.

Vineriet, der ligger mellem Randers og Viborg, er vokset både i randrusianernes bevidsthed og rent produktionsmæssigt de senere år. Det kan jeg godt forstå, og det betyder, at det er muligt at anskaffe sig og smage en masse god frugtvin.

Cold Hand Winery producerer blandt andet en sød æblevin, som er så tilpas sød og samtidig så anderledes, at det er en fornøjelse at sætte glasset mod munden. November-kulden giver en oplagt mulighed for at skænke sig et glas sød æblevin, sætte sig foran pejsen eller fylde vand i vildmarksbadet og nyde varmen.

Hvis du alligevel slår et smut forbi vineriet efter æblevin, så kan jeg varmt anbefale stedets mousserende rabarbervin også. Den er måske et oplagt bud, hvis du overvejer at skifte champagnen ud, når vi rammer årets sidste dag og prøve noget andet end det vante.

Hvis ikke du har slået turen forbi Nørre Aabys egen bager på Fyn, kan du heldigvis finde romkuglerne her i Randers midtby. Foto: Daniel Lingren

3