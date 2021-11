Efter vold mod udviklingshæmmet: Nu skal randrusiansk pædagog for landsretten

En ung, kvindelig socialpædagog fra Randers blev i februar i byretten idømt 40 dages ubetinget fængsel og frataget retten til at arbejde i plejefunktioner de næste tre år, efter hun blev kendt skyldig i at have slået en udviklingshæmmet kvinde, der til daglig bor på botilbuddet Sødisbakke i Mariager.

I dag, mandag 15. november, kører sagen ved Østre Landsret, hvor forsvareren vil gå efter frifindelse, mens anklageren vil gå efter en skærpelse