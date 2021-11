Lær spidskandidaterne at kende: De færreste ved, at Louise Hellmund inderst inde er et introvert, eftertænksomt menneske

De hænger i alle lygtepælene, men hvem er de egentlig?

På JP Randers kan du lære spidskandidaterne at kende - både som politikere og som personer.

Lær spidskandidaterne at kende Frem mod kommunalvalget kan du på JP Randers lære spidskandidaterne bedre at kende. Hver dag vil en af dem svare på 10 spørgsmål, der danner et billede af dem som både politikere og privatpersoner. Alle 13 spidskandidater i Randers Kommune har fået tilbudt at være med. 11 har takket ja. De vil blive præsenteret i alfabetisk rækkefølge efter partibogstav. 1. november: Frank Nørgaard (DF) 2. november: Frida Valbjørn Christensen (EL) 3. november: Daniel Madié (K) 4. november: Louise Hellmund (LA) 5. november: Lars Axel Nielsen (NB) 6. november: Mogens Nyholm (R) 7. november: Torben Hansen (S) 8. november: Rosa Lykke Yde (SF) 9. november: Claus Berggren (V) 10. november: Kasper Fuhr Christensen (VL) 11. november: Erik Bo Andersen (ØB)

I dag kan du møde Louise Hellmund, der er spidskandidat for Liberal Alliance.