29/10/2021 KL. 07:03

For abonnenter

Ved du, hvor din stemme ender efter valget? Forstå valgforbundene i Randers Kommune

Flere partier indgår op til kommunalvalget i valgforbund. Det kan have betydning for, hvilket parti der i virkeligheden får din stemme, og dermed hvor mange mandater de respektive partier får. Få overblikket over reglerne her.