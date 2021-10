Randers kan blive centrum for vintersportstalenter.

Det mener bobslæde-køreren Simon Darville, der reprænsenterer den nye Randers Bobslæde- og Skeletonforening, og som lige nu arbejder hårdt for at komme til vinter-OL i Beijing næste år.

Og det har han en særlig grund til at tro på. Kommunen - i form af Randers Talent og Elite - arbejder nemlig for at forbedre forholdene for vintersportsudøverne. Derfor er der blevet stillet en fysisk træner til rådighed, lige som Randers Talent og Elite hjælper med at undersøge mulighederne for at udvikle faciliteterne, mens foreningens atleter er i tæt samarbejde med en anden eliteforening, nemlig Randers Freja Atletik.

»Oprettelsen af foreningen og vores nye faciliteter kan gå hen og skabe et kraftcenter for en sport som bobslæde. Randers kan jo blive centrum for vintersport og et samlingspunkt for hele Danmark,« siger Simon Darville i en pressemeddelelse fra Randers Kommune.

Simon Darville er bobslædekører og er netop rejst med landsholdet på træningslejr og til konkurrence i udlandet for at kvalificere sig til vinter-OL. Også skeleton-atleten Rasmus Vestergård Johansen, der også er fra Randers Bobslæde- og Skeletonforening, er taget af sted. Begge har en realistisk mulighed for at komme med til OL.

Hjælper de unge

Randers Kommune hjælper også de helt unge talenter, som kaldes New Generation, i de to sportsgrene med at forbedre sig og finpudse deres talenter. De unge talenter træner bl.a. på Langvang Idrætscenter i sommerhalvåret, hvor Randers Kommune har søttet med etableringen af en såkaldt startsskubsskinne, som bruges til at øve det skub, der skal sende slæden af sted.

»Randers Kommune er med til at hjælpe sporten på vej ved at give støtte til nogle af de faciliteter, som idrætterne behøver. Vi har en ambition om at hjælpe med at udvikle talenter i verdensklasse i Randers Talent og Elite i samarbejdet med Team Danmark. Derfor er det også spændende for os, hvordan vi kan støtte New Generation foruden det nuværende landshold. Det ville jo være fantastisk, hvis talenter fra Randers kan komme til at repræsentere Danmark i vinterdiscipliner som bobslæde og skeleton ved OL« siger Nicklas Røssner, eliteidrætskonsulent ved Randers Kommune, i pressemeddelelsen.