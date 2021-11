06/11/2021 KL. 10:00

Lær spidskandidaterne at kende: »I mine første leveår var jeg tæt på at dø flere gange«

Radikale Venstres spidskandidat, Mogens Nyholm, fik en ualmindelig hård start på livet - og senere i livet blev han ramt af en sygdom, der endte med at forme ham som menneske. Lær ham bedre at kende her.