Randers FC-træner: Top-seks er næsten sikker nu

Randers FC har gang i en forrygende sæson, hvor holdet øjeblikkeligt er treer i Superligaen bare ét point efter FC København på andenpladsen.

Kronjyderne har skrabet 24 point til sig i 13 kampe, mens man også er ubesejret i det europæiske gruppespil i Conference League, hvor det indtil nu er blevet til tre uafgjorte.

Derfor er selvtilliden stor i Randers, hvor man efterhånden godt er klar over, at meget skal gå galt, hvis ikke klubben opfylder målsætningen om at komme i top-seks.

Træner Thomas Thomasberg hæfter sig ved, at man har ni point ned til OB på syvendepladsen lige uden for mesterskabsspillet.

- Med den afstand, vi har, dufter det af top-seks. Enten skal der være nogle hold, som lægger en vanvittig stime sammen, ellers skal vi gøre det dårligt, mener han.

Han erkender også, at det vil være en skuffelse, hvis det glipper nu for det lyseblå mandskab.

- Det vil det være, når vi har sådan et forspring, som vi har. Vi skal med ni kampe tilbage af grundspillet smide ét point i snit til flere hold per kamp, og der vil være flere hold, som skal overhale os.

- Så må vi jo sige, at det bare er op til os selv at gøre det her færdigt, siger træneren.

En af profilerne på det stærke Randers-hold er 29-årige Vito Hammershøy-Mistrati.

Han holder benene lidt på jorden endnu og håber i første omgang, at den hidtil gode sæson bare rækker til en plads i mesterskabsspillet.

- Forhåbentlig kan det i hvert fald række til top-seks det her, og så må vi tage den derfra.

- Det er målet lige nu, og så håber vi på, at vi også kan gå videre i Europa, hvor jeg også synes, vi har nogle fine muligheder, siger den offensive midtbanespiller.

Han siger, at Randers-spillerne godt kan lade være med at kigge endnu højere op i tabellen, og at spillerne i klubben skal huske, hvor de kommer fra.

- Det kan man godt lade være med at fokusere på, og vi skal huske på, hvor vi er fra. Jeg kommer ikke til at stå og sige, at vi skal have medaljer, siger han.

Randers møder onsdag 2. divisionsholdet Middelfart i pokalturneringens ottendedelsfinale, inden holdet søndag spiller topkamp mod Superligaens førerhold fra FC Midtjylland.